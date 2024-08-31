Doğal gaza eylülde zam var mı? BOTAŞ açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaza eylülde zam var mı? BOTAŞ açıkladı

Ağustos ayının hemen başında yüzde 38'lik zamma imza atan Botaş, eylül ayında doğal gaza zam olup, olmayacağını açıkladı. İşte bu soruya yanıt Botaş'tan yanıt geldi.

Eylül ayı geldi geliyor. 1 Ağustos'da yüzde 38'lik dev zamma imza atan BOTAŞ, eylül ayında tarife değişikliğine gidecek mi? yani zam yapacak mı sorusuna yanıt verdi.

BOTAŞ'in internet sitesinde yeni tarife yayınlandı. İşte o tabloya göre Eylül ayı tarifezinde değişikliğe gidilmediği görüldü.

Doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kalacağı duyuruldu.

BOTAŞ'ın tarifesine göre eylül ayında konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek fırınlarına uygulanacak tarife ise tarife 1000 metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞALGAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR.

BOTAŞ'ın internet sayfasında yer alan bilgilere göre "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı. Bu ifade BOTAŞ'a ait. Kuruma göre Türkiye Avrupa'nın en düşük fiyatla doğal gaz kullanan bir ülkeymiş. 1 Ağustos'ta iktidar yüzde 38'lik dev bir zam yapmıştı. Peki Avrupa'daki alım gücü ile Türkiye'deki alım gücü aynı mı? Peki 12 Bin 500 liralık emekli maaşı alan vatandaş BOTAŞ'in en düşük doğal gaz fiyatı Türkiye'de açıklamasına ne diyecek acaba?

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