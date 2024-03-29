Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Kaynak: AA
Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ, nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'tan tarife açıklaması...İnternet sitesinde yapılan açıklamaya göre nisanda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kalmasına karar verildi.

Açıklamaya göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı belli oldu. Fiyatlama "1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira" olarak sabit kaldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi ise 1nci kademeye 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, 2'nci kademede ise 11 bin 374 lira olarak açıklandı.

Elektrik üretim amaçlı olanlarda ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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