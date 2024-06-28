Doğal gazda temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Doğal gazda temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ, temmuz ayında doğal gaza zam yapılmayacağını açıkladı. Temmuzda aynı tarife uygulanacak.

Doğal gazda temmuz zammı yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması geldi. BOTAŞ'in internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, temmuz ayında doğal gaza zam yapılmayacak.

BOTAŞ'ın internet sitesinde temmuz ayı tarife listesi yayınladı. Buna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ, konut tüketicilerine uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu. Sanayi aboneleri için ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatının 8 bin 549 lira olduğu belirtildi. Kademe 2 olarak sınıflandırılan sanayi aboneleri içinse bu rakam 11 bin 374 lira olduğu açıklandı.

BOTAŞ'dan duyuralan tarifeye göre elektrik üretim amaçlı işletmelere verilenecek doğal gazın fiyatının da 1000 metreküpünün 12 bin lira olduğu duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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