Doğal gökdelene ziyaretçi akını

Kaynak: İHA
Doğal gökdelene ziyaretçi akını
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni unvanına sahip Uçhisar Kalesi, 2023’te yerli ve yabancı olmak üzere toplam 300 bin ziyaretçi ağırladı.

Kapadokya bölgesinin en büyük peri bacası olan Uçhisar Kalesi’ne ziyaretçi akını yaşandı.

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Bütün Kapadokya bölgesinin kuşbakışı görülebildiği Uçhisar Kalesi’nin tepesinden Güvercinlik Vadisi, Avanos vadileri, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağı görülebiliyor.

Kaleye yapılan ziyaretlerle ilgili konuşan belediye başkanı Osman Süslü, “Kapadokya’da özellikle konaklama açısından verimli bir yıl geçirdik. Bundan turizmcilerimiz de memnun. Resmi açıklamalar, önümüzdeki yıl dünya üzerindeki sirkülasyonun yüzde 30 civarında artacağı yönünde. Bu artış özellikle Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesinde yüzde 50’yi aşacağını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

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