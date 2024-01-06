Doğal gökdelene ziyaretçi akını

Kapadokya bölgesinin en büyük peri bacası olan Uçhisar Kalesi’ne ziyaretçi akını yaşandı.

Bütün Kapadokya bölgesinin kuşbakışı görülebildiği Uçhisar Kalesi’nin tepesinden Güvercinlik Vadisi, Avanos vadileri, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağı görülebiliyor.

Kaleye yapılan ziyaretlerle ilgili konuşan belediye başkanı Osman Süslü, “Kapadokya’da özellikle konaklama açısından verimli bir yıl geçirdik. Bundan turizmcilerimiz de memnun. Resmi açıklamalar, önümüzdeki yıl dünya üzerindeki sirkülasyonun yüzde 30 civarında artacağı yönünde. Bu artış özellikle Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesinde yüzde 50’yi aşacağını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.