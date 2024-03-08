Doğal müshil etkisi olan mucize ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde birçok kişinin dikkatini çekmekte.

Fakat, bu tür ürünleri tüketmeden evvel doktor önerisi almak hayati önem taşır.

Kabızlık gibi yaygın bir sorunu doğal yollarla çözümleyen deve gözü otu, son dönemlerde popülerlik kazanmıştır.

Deve gözü otu, nedir diye merak ediyorsanız, işte cevabı:

Bu bitki, Cassia cinsine ait, baklagiller familyasından iki çenekli bir bitkidir. Cassia acutifolia ve Cassia angustifolia, en yaygın kullanılan türler arasındadır ve kökeni Asya ve Afrika kıtalarına dayanır. Ülkemizde “sinameki” olarak da tanınan bu ot, “erkek sinameki” ve “deve gözü” isimleriyle de bilinir.

Deve gözü otunun sağlık üzerindeki etkileri şöyle sıralanabilir:

Metabolizmayı canlandırabilir.

Laksatif özelliği ile vücuttaki ödemi atabilir.

Doğal müshil olarak kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Doğal bileşenleri ile bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Deve gözü otu, nasıl kullanılır?

Bu mucizevi ot, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın kullanımı çay formunda olup, takviye gıda olarak da bulunabilir. Doğal ortamda yetişen bu bitki, toplandıktan sonra kurutularak paketlenir ve pazarlanır.

Sağlıklı bir tüketim için, güçlü içeriği nedeniyle kısa süreli kullanım önerilir. Aralıklı kullanım, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kuru veya taze formda saklanabilir ve her öğünde kullanılabilir. Yan etkileri minimize etmek için akşam saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Yetişkinler için uygundur, ancak gebeler, emziren anneler, bebekler, kronik bağırsak hastalığı olanlar ve böbrek hastaları için önerilmez. Her kullanımdan önce doktor tavsiyesi alınmalıdır.