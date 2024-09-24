Doğal sit alanına kaçak yapı yapılmış. AKP'li başkanlar suçu birbirlerine attı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde önceki dönem belediye başkanlığı görevini yapan Mustafa Sayım Tandoğan hakkında bomba bir gelişme ortaya çıktı. Birgün’den Onur Durmuş’un haberine göre, önceki dönem belediye başkanlığı görevini yapan AKP’li Mustafa Sayım Tandoğan, Yason Burnu Yarımadası’nda kafe olarak dizayn edilen kaçak yapıya iskan olmamasına rağmen iş yeri açma ruhsatı verdi.

Kıyı kenar kanununda yer alan maddenin çiğnendiği iş yerinin kafe olarak çalışmaya devam ettiği belirtildi. Bununla beraber kaçak yapı için belediye encümen kararının 13 Temmuz 2021 yılında alınmasına rağmen söz konusu ruhsatın 1 ay öncesinde yani 18 Haziran 2021 yılında düzenlendiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı konu hakkında önceki dönem belediye başkanı Tandoğan hakkında soruşturma başlattı.

HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Tandoğan ruhsatın kendi döneminde verildiğini kabul etti ancak sonradan hata yaptıklarını ve yıkım kararı vererek ruhsatı iptal ettiklerini belirtti. Yıkımın kendi döneminde yapılmamasının nedeninin ise mahkemenin sonuçlanmadan yıktıramamak olarak belirtti.

“Hata yapılmış olabilir ama ben burayla ilgili sonrasında yıkım kararı verdim ve verilen ruhsatı iptal ettirdim. Ellerinde ruhsat olduğu için mahkeme yoluna gittiler. Burada ben sonraki süreçte gerekeni yaptım. Mahkeme sonuçlanmadan da yıkımı gerçekleştiremedim”

YENİ BAŞKANI SUÇLADI

Tandoğan, kendisinin döneminde yıkım kararının verildiğini ancak yeni belediye başkanı Cihat Albayrak'ın buraya yeniden iş yeri açma ruhsatı verdiğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

“Ben son yerel seçimler öncesinde burayla ilgili yıkım kararı aldım ancak yeni belediye başkanı Cihat Albayrak’ın buraya işyeri açma izni verdiğini öğrendim. Hakkımda soruşturma açıldığını öğrenince ise bu izni hızlı bir şekilde iptal ettirdiğini duydum. Ben seçimden hemen önce yıkım kararı verdim ama mevcut başkan yıkmadı”

YENİ AKP’Lİ BAŞKAN ESKİ AKP’Lİ BAŞKANI YALANLADI

İddialar sonrasında konu hakkında açıklama yapan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, eski belediye başkanını yalanladı. Yaycı “Bu ruhsatlar benden önce verilmiş ve benimle ilgisi olmayan konular. Bakanlık soruşturma başlatmış ve tüm gerçekler müfettişlerin raporları doğrultusunda ortaya çıkar. Benim daha önceki verilmiş ruhsatla ilgili bir müdahalem olamaz” dedi