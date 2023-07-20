Doğal tatlandırıcı ortaya çıktı. Şekerin yerini mi alacak?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal tatlandırıcı olarak bilinen akçaağaç şurubu dikkat çekti.

İşte akçaağaç şurubuyla ilgili detaylar…

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU NEDİR?

Akçaağaç şurubu, akçaağaçgiller familyasından olan akçaağaçtan elde edilen bir tatlı şuruptur.

Früktoz şurubuna göre daha az işlenmiş bir tatlandırıcıdır. Birçok vitamin ve mineral içerir. Ancak, yüksek kalorili olduğu için aşırı tüketilmemesi önerilir. Akçaağaç ülkemizde gümişi türü Marmara ve Karadeniz'de; çınar yapraklı türü ise Trakya ve Ege'de yetişir.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU NASIL KULLANILIR?

Akçaağaç şurubu, saf olarak tüketilebileceği gibi, diğer gıdalara da eklenebilir. Sağlık amaçlı kullanım için ise günlük alım miktarı önemlidir.

2-4 yemek kaşığı tüketilmesi önerilir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu varsa dikkatli kullanmak gerekir. Alerjik bir bünyeye sahipseniz kullanım önceci uzman bir hekimden tavsiye almanız gerekebilir.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR?

Akçaağaç şurubunun tüketimi kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek bir konudur. Şeker hastalığı gibi bir hastalığa sahipseniz akçaağaç şurubunun tüketimini minimum düzeyde tutmanız tavsiye edilirken, sağlıklı bir yaşamı benimsiyorsanız rafine şeker kullanmak yerine kahvaltılarda, yemeklerde, tatlılarda ve hatta içeceklerde akçaağaç şurubundan faydalanabilirsiniz.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU FAYDALARI

-Antioksidan kaynağıdır

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Enerji verir

-Sindirime yardımcı olur

-Cilt sağlığını destekler

-Öksürüğü hafifletir

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU ŞEKERİN YERİNİ Mİ ALACAK?

Akçaağacın özündeki sudan elde edilen bu şurup doğal bir tatlandırıcıdır. Dolayısıyla içinde rafine şeker bulunmamaktadır. Akçaağaç; kırmızı, dişbudak yapraklı, çınar yapraklı gibi birçok alt türe sahip olan bir ağaç türüdür. Asya kıtasında daha fazla yetiştirilen bu ağaç dünyanın pek çok bölgesinde de mevcuttur.

Ağacın bol oluşu da özündeki sıvıdan şurup elde etme işini kolaylaştırır. Kuzey Amerika’da kullanımı daha popülerdir. Yemek kültürünün getirdiği farklılıklar nedeniyle bu kıtada bulunan insanlar waffle, pankek gibi yiyecekleri daha sık tüketir. Bu da şurubu daha fazla kullanmalarına yol açar.

Fakat bu şurup yalnızca yapay şekerden yoksun olduğu için tercih edilmez. Akçaağaçtan alınan bu şurubun doğallığı insan sağlığı için de ayrıca önem taşır. Rafine şekerin insana verdiği zararlar bu şurupta yoktur. Akçaağaç şurubu kalbe zarar vermez, kişinin kilo almasına yapay şeker kadar neden olmaz. Bu yüzden de tatlı yapımlarında sıradan şeker yerine bu doğal şurubun kullanılması daha doğru olur.