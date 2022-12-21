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Rusların güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. İşte o doğal yöntem

Ceviz kürü istenmeyen tüylerden kurtulmanın bire bir çözümü. Rusların da bu yöntemi kullandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:19
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Doğal tüy dökücü yöntem: Ceviz kürü. Rusların güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Ceviz kürünün faydaları

Rusların güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. İşte o doğal yöntem
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Kadınların ve erkeklerin kabusu olan istenmeyen tüylerden kurtulmanın kolay bir yöntemi açıklandı. Ağda, epilatör, tüy dökücü, jilet, lazer epilasyon gibi birçok yöntemi var. Ancak, Ruslarında kullandığı doğal yöntem merak konusu oldu.

Tüylerden kurtulmanın doğal yöntemi açıklandı. Tüylerden kurtulmanın en etkili olanı ceviz kürüdür. Ancak cevize alerjisi olanlar bu kürü kullanırken dikkatli olmalı ve bir uzmana danışmalıdır.

DOĞAL KÜR

4-5 adet ceviz kabuklarını küle dönüşene kadar yakın. Soğuyan küllere kremsi bir kıvam alacak şekilde su ekleyin. Kremsi kıvama gelen külleri 12 saat bekletin.

İstenmeyen tüylere bu karışımı sürün ve 30 dakika bekleyin. Ardından sıcak suyla yıkayın. Nemlendirin ve bu kürü haftada 2 kez uygulayın.

Öte yandan Rusların da bu yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Ruslar da yıllardır bu doğal yöntemi kullanıyor.

FAYDALARI

İçerdiği vitamin ve sağlık yağlarla ceviz pek çok hastalığa iyi gelir.

Cevizler, antioksidan aktivitesine sahiptir.

Ceviz, kalp damar hastalıklarına, bağışıklık sitemine iyi geliyor.

Cilt sağlığını olumlu yönde etkiliyor. 

Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar.

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