Doğalgaz faciası son anda engellendi

Afyonkarahisar’da devam eden bir inşaatta yaşanan toprak kayması sonucu ana doğalgaz borularından birisi zarar görünce faciadan dönüldü

Doğalgaz faciası son anda engellendi

Olay, Bolvadin ilçesi İmaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yoğun kokudan doğalgaz sızıntısı olduğunu fark etti.

Ekipler ardından doğalgaz şirketine bilgi vererek, bölgeye gelmelerini istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede mahallede devam eden eski belediye binası alanındaki inşaatta toprak kayması olduğunu ve yaşanan göçükte ana doğalgaz borularının zarar gördüğünü tespit etti.

Ekiplerin arızayı gidermesinin ardından bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

İHA

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