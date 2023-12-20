Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşürüyor. İşte yeni formül

Kış mevsiminin gelmesiyle zamlanan doğalgaz faturaları vatandaşların gözünü korkutmaya başladı. Faturanın daha düşük gelmesini isteyen vatandaşlar, geceleri kombiyi kapatıyorlar; ancak kombiyi kapatmak faturaya tasarruf olarak yansımıyor.

Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, kara kara düşündüren doğal gaz faturalarını düşürmek için alınacak tedbirleri sıraladı.

GECE KOMBİYİ KAPATMAK YERİNE KISMAK

Tasarruf düşüncesiyle geceleri kombiyi kapatanlar var; ancak kombiyi kapatmak hiçbir şekilde tasarruf sağlamıyor. Gece kombi kapatıldığında evin; taban, tavan ve duvarları sabaha kadar soğuyor. Sabah evin ısıtılması için kombinin derecesi artırılıyor ve kombi 2 kat daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum da doğal gaz sarfiyatını artırıyor. Vatandaşlar birkaç saatliğine evden ayrıldıkları zamanlarda da kombiyi kapatarak bu yanlışı tekrar ediyorlar. Tasarruf için doğru olan gece ve evde olmadığınız zamanlarda kombinin derecesini kısmaktır. Böylece evin ısısı sabit kalır ve tasarruf sağlanır.

KOMBİNİZİN BAKIMINI DÜZENLİ OLARAK YAPTIRMAK

Kombinin bakımlarının yetkili servisler tarafından periyodik olarak yapılması ve arızalanmasını beklememek gerekiyor. Periyodik bakım, tüketicilerin yıllık ısıtma maliyetlerini neredeyse yüzde 10 seviyelerinde düşürüyor.

PENCERE VE KAPILARIN AÇIK KISIMLARINI KAPATMAMAK

Pencere ve kapılarda ki açık kısımlarda evdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olup, doğal gaz faturalarını yükseltiyor. Isı kaybını önlemek için pencere ve kapıların kenarlarında contalar kullanmak ve ısı yalıtım şeritleri ile pencere ve kapıların çerçeveleri ile duvar arasındaki boşlukları doldurmak gerekiyor. Pencerelerin hava alan kısımlarını silikon gibi maddeler ile kapatmak da fatura için etkili bir çözüm oluyor.

PETEKLERİN ARKASINA ISI YALITIMI LEVHASI YERLEŞTİRMEK

Peteklerin arkasına ısı yalıtımı levhası yerleştirmek de peteklerin ısıyı daha iyi dağıtmasına ve böylelikle evin ısısının daha çok artmasıyla tasarruf yapılmasına katkı sağlıyor. Peteklerin üstü ve çevresi perde ile kapatılmamalı. Isının homojen bir şekilde dağılması için peteklerin üstünü ve çevresini perde veya mobilya ile kapatmamak gerekiyor.

DÜZENLİ OLARAK PETEK TEMİZLİĞİ YAPTIRMAK

Uzmanlar, 3 yılda bir petek temizliği yaptırmanın peteklerin daha verimli bir şekilde ısınmasını sağladığını söylüyor.

Peteklere reglaj ayarı yaptırın. Peteklere, reglaj ayarı uygulandığı takdirde en uzakta kalan peteklerin bile en iyi şekilde ısınması sağlanıyor. Böylece evi daha iyi ısıtabilmek için kombiyi en yüksek ayarda çalıştırmaya ihtiyaç duyulmuyor.

KULLANILMAYAN ODALARIN PETEK VANALARINI KAPATMAK

Kombi kış modunda çalışırken evdeki peteklerin en az 3’ünün çalışması gerekiyor. Bu şart sağlanması durumunda kullanılmayan diğer petekler kapatılarak tasarruf sağlanabiliyor. Yalnız, petek vanasını kapattığınız odanın kapısını kapalı tutmak gerekiyor. Çünkü buradan yükselen soğuk hava ile diğer odalardan gelen sıcak hava birleştiğinde ortam soğuyor ve bu nedenle de kombi yakıt tüketimini artırıyor. Kullanmadığınız odalarınız var ise petek vanalarını ve bu odaların kapılarını kapatabilirsiniz. Sıcak su ayarını musluktan değil, kombiden yapın. Su ılıştırma işlemini musluktan değil, ihtiyacınıza göre kombiden yaparak sudan ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

ODA TERMOSTATI KULLANMAK

Kombinizi verimli kullanmak için oda termostatı kullanabilirsiniz. Çünkü oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yüzde 6 tasarruf etmenizi sağlıyor. Oda termostatı ile oda sıcaklığının ideal sıcaklığın üzerine çıkmasını önleyebilirsiniz.

ISI YALITIMI YAPTIRMAK

Doğal gaz faturanızı düşürmek için ısı yalıtımı yaptırmak en etkili çözüm. Isı yalıtımı bulunmayan ya da izolasyonu doğru yapılmayan bina ve dairelerde çok büyük ölçüde ısı kaybı yaşanıyor. Daireyi ısıtmak için kombi yüksek ayarda çalıştırılıyor ancak ısı yalıtım olmayan evlerde bu çözüm değil. Bu durum ise faturaların yükselmesine sebep oluyor. Yalıtımı doğru yapılan yapılarda ise ısı kaybının önüne geçilerek, enerjiden neredeyse yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanıyor.