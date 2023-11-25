Doğalgaz kokusu koca mahalleyi ayağa kaldırdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir binanın girişinde doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle yetkililer arızanın giderilmesi için seferber oldu.

KAYNAK: İHA
Doğalgaz kokusu koca mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde belediye çalışanlarının parke taşı döşemesi sonrası bina girişinde bulunan doğalgaz hattından koku gelmeye başladı.

İki gündür çevredekiler ve apartman sakinleri kokunun artması üzerine doğalgaz ekiplerini çağırdı.

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Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından mahallenin bir kısmına yeniden doğalgaz verildi.

KOMBİLERİ BOZUK ZANNETTİLER

Diğer taraftan mahallenin bir kısmına arıza nedeniyle doğalgaz verilmemesi sonrası, bazı vatandaşlar kombilerinin bozuk olduğunu zannederek servisleri aramaya başladı.

Birçok yetkili servis telefon yağmuruna tutulurken, olayın nedenini öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla arızanın giderilmesinin ardından evlere yeniden doğalgaz verildi.

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