Doğalgaz yüklü tır devrildi. Otoyol trafiğe kapatıldı

İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alev yanarken yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine kadar otobanın trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde incelemeleri devam ediyor.