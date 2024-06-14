Doğalgaz yüklü tır devrildi. Otoyol trafiğe kapatıldı

Kaynak: DHA
Doğalgaz yüklü tır devrildi. Otoyol trafiğe kapatıldı

İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde ilerleyen doğalgaz tüpü yüklü tır devrilerek yan yattı. Benzin deposu yanan ve patlama riski bulunan tırdan dolayı Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yan yattı.

aw228318-01.jpg

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alev yanarken yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

aw228318-02.jpg

Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine kadar otobanın trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde incelemeleri devam ediyor.

aw228318-03.jpg

aw228318-04.jpg

aw228318-08.jpg

aw228318-09.jpg

Son Haberler
Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı Spor
Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı
Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti Video
Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti
Düğün gecesi skandal: Gelini sürükleyen damada akrabalar saldırdı Video
Düğün gecesi skandal: Gelini sürükleyen damada akrabalar saldırdı
'U Dönüşü Yasaktır' tabelası homofobik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı Video
'U Dönüşü Yasaktır' tabelası homofobik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı
Nur Viral ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini alınca gözyaşlarına boğuldu Video
Nur Viral ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini alınca gözyaşlarına boğuldu
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor Gündem
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor
"Takkeli Kedi" videosu sosyal medyada gündem oldu Video
"Takkeli Kedi" videosu sosyal medyada gündem oldu