Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ, mayıs ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki Siyaset
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda... Güncel
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak Ekonomi
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı Güncel
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti Ekonomi
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti
Akşener’den başsağlığı mesajı Güncel
Akşener’den başsağlığı mesajı