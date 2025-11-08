Atina’da, Yunan enerji devi DEPA ile inşaat şirketi AKTOR’un ortak girişimi Atlantic-See LNG Trade, Amerikan Venture Global ile 20 yıllık dev bir anlaşmaya imza attı. Sözleşme kapsamında, yılda 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacak.

To Vima'nın haberine göre, bu anlaşma, Yunanistan’ın Güney ve Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik enerji koridoru haline gelmesinin ilk somut adımı olarak görülürken Yunanistan’ın asıl amacı ise enerji gücünü Türkiye’ye bırakmamak.

“RUS DOĞALGAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GİRMEMELİ

Yunan Başbakan Miçotakis, Avrupa’daki ortaklarına ve ABD yetkililerine, Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya girişinin engellenmesi gerektiğini iletti. Aksi takdirde, tüm enerji girişimlerinin boşa çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AB ortakları ve ABD’li yetkililere seslenerek, “Avrupa’nın Rus gazı yasağı tavizsiz uygulanmalı. Aksi takdirde tüm çabalar boşa gider. Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya girmemeli” sözlerini sarf etti.

ABD’DEN GELEN LNG, NASIL BİR ROTA İZLEYECEK?

ABD’den gelen LNG, Revithoussa ve Alexandroupolis terminallerinden geçerek ilk etapta Romanya’ya, ardından Ukrayna’ya sevkedilecek. Böylece Rusya’nın Avrupa enerji piyasasındaki ağırlığı kırılması hedefleniyor.

Rusya’dan enerji ithalatını tamamen yasaklayacağı tarih olan 2028, Yunanistan için ABD ile yapılan anlaşmanın dönüm noktası olarak görülüyor. Hâlâ Rus gazına bağımlı ülkeler acilen alternatif aranması tam bu noktada, Yunanistan rotası üzerinden gelen ABD LNG’si en güvenilir ve hızlı çözüm olarak sunulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında birtakım anlaşmalar imzalanmıştı.

Doğalgaz tedarik anlaşması ile Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den doğalgaz ithal edecek. Türkiye, sıvılaştırılmış doğalgaz ihtiyacını yoğunlukla Rusya’dan karşılıyordu. Yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye, ABD’den yıllık 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı için 43 milyar dolara 20 yıllık anlaşma imzalamıştı. Anlaşma BOTAŞ ve İsviçreli ticaret firması Mercuria ile ABD LNG’si alımı üzerine tamamlanmıştı. Teslimatlar 2026 yılının başında başlayacak ve 2045 yılının sonuna kadar devam edecek.

DOĞALGAZ ANLAŞMASI SONRASI TRUMP İLE ERDOĞAN BİRBİRİNİ ÖVMÜŞTÜ

Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis görüşmesi sırasında Erdoğan'ı "değerli dostum" (valued friend) ve "uzun zamandır arkadaşım" olarak nitelendirerek övmüştü. Erdoğan'ın Suriye'deki rolü (Esad sonrası muhalif güçlere desteği) ve NATO içindeki stratejik önemi için "güçlü liderlik" vurgusunu yapmıştı.

Görüşmede Trump, Erdoğan'ı Rusya'dan petrol ve gaz alımını bırakmaya teşvik ederken "Erdoğan tarafsız olmayı seviyor" diyerek takdir etmişti.

Erdoğan ise Trump'I “dostum Trump, kendisi harika bir lider" sözleriyle övmüştü. Yapılan karşılıklı övgülere rağmen Yunanistan ile ABD arasında yapılan anlaşma ve Yunan Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları kamuoyu tarafından Türkiye’ye atılmış bir kazık olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE – ABD DOĞALGAZ ANLAŞMASI YUNANİSTAN MANŞETLERİNE KONU OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Yunan basınında geniş yer tutmuştu.

Ta Nea gazetesinin "Her şeyi aldı" manşetiyle verdiği haberde "Beyaz Saray, Sultan'ı göklere çıkardı." ifadesi kullanılmıştı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'den uçak ve doğalgaz da dahil olmak üzere 70 milyar doları bulan satın alma paketiyle döndüğü belirtilerek, "Trump, dostu Erdoğan'a övgüler düzerken Yunanistan, bölgemizdeki dengeleri değiştirecek büyük kararlara etki edemeden sadece seyirci kalabiliyor." sözleri sarf edilmişti.