Doğanın mucizevi hediyesi çemen otu şifa saçıyor. Uzmanlar faydalarını tek tek saydı

Çemen otu, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan ve günümüzde de sağlık yararlarıyla dikkat çeken bir bitki olmasıyla biliniyor.

Bilimsel adı Trigonella foenum-graecum olan bu bitki, özellikle Orta Doğu ve Hint mutfağında yaygın olarak kullanılmakta.

Prof. Dr. Ahmet Demir, çemen otunun sağlık üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

"Çemen otu, öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelmesiyle bilinir. Ayrıca, sindirim sistemini düzenleyerek hazımsızlık gibi sorunların önüne geçer ve kolesterolü dengeler"

Diyetisyen Berrin Yiğit ise çemen otunun beslenme açısından önemine değindi:

"Çemen otu, yüksek lif içeriği ve antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kan şekeri üzerinde olumlu etkilerde bulunarak diyabet yönetimine katkı sağlayabilir"

Fitoterapi Uzmanı Dr. Canan Karatay çemen otunun hormonal etkilerine dikkat çekti:

"Östrojen hormonu üzerinde olumlu etkilerde bulunarak menopoz dönemindeki kadınlara destek olur. Emzirme dönemindeki kadınların sütlerini artırıcı özelliği de bilinen bir diğer faydasıdır"

Çemen otu, aynı zamanda doğal bir iştah açıcı olarak da kullanılır ve egzersiz performansını artırıcı etkileriyle sporcular arasında popüler olmasıyla biliniyor.

Ancak, herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini unutmamak önemli.