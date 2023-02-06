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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış şartları depremzedeleri zorluyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı depremzedeleri zorluyor. Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:51
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Doğanşehir'de kış şartları depremzedeleri zorluyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kış şartları depremzedeleri zorluyor
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Zorlu kış şartları depremden etkilenen vatandaşlarımızı zorlarken, arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiliyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi de depremden etkilenen yerlerin başında geliyor. Çok sayıda göçük olduğu bildirilirken, yoğun kar yağışı sebebiyle enkazlara müdahale edilemiyor. Vatandaşlar yardım taleplerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya'nın bugün çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı, sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor. Kar yağışının salı günü de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 , en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 3 derece, perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklık sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

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