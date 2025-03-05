Doğaseverlerin yeni rotası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğaseverlerin yeni rotası

Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Kura Nehri Vadisi'ndeki Harosman Kanyonu, kayaya oyulmuş mağaraları, eski su değirmeni ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Hem tarih hem doğa turizmi imkanlarını barındıran kanyonun tanıtımı için bir grup doğasever bölgeye doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Eksi 17 derecede Altaş köyünde 50 santimetre karda toplam 9 kilometre yürüyen ekibi buzla kaplı Kura Nehri'nde ise su samuru ailesi karşıladı.

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Nehirden çıkarak buz üstünde oynayan su samuru ailesi ekip tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Harosman mağaralarında sonlandırılan doğa yürüyüşüyle ilgili konuşan ekipten Fuat Işıklı, "Uygun ekipman ve bilgi ile çetin kış şartlarında da Ardahan'da doğa yürüyüşleri yapılabilir.

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Ardahan'ın yaz aylarındaki muhteşem coğrafyasının yanı sıra ağır kış şartlarında da doğanın kendine özgü yanlarının görülmeye değer olduğunu biliyoruz. Ayrıca Ardahan'ın önemli tarihi noktalarından biri olan Harosman mağaralarına dikkat çekmek istedik. Ardahan'ın kendine özgü bakir kalmış coğrafyasını, fungi, florası, faunası ve tarihi bölgeleri daha çok kişinin, 7'den 70'e görmesi ve özellikle daha çok doğaseveri bir araya getirebilmek için dernekleşme çalışmalarına başladık. Kurulacak dernek sonrasında daha fazla etkinlikler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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