Doğaya 240 çil keklik salındı

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından, yaban hayatını desteklemek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla Antalya'nın çeşitli noktalarına 240 çil keklik bırakıldı.

Nesli tehlike altına giren türlerin çoğaltılması ve doğaya yeniden kazandırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

POPÜLASYONUN DURUMU GÖZLEMLENECEK

Özenle seçilen salım noktaları, kekliklerin yaşam alanı ihtiyaçlarına göre belirlendi ve bu alanlarda yapılan takip çalışmalarıyla popülasyonun durumu sürekli gözlemlenecek.

Proje kapsamında, yaban hayatını destekleyen benzer uygulamaların yaygınlaştırılması ve doğaya uyum sağlamış popülasyonların korunması hedefleniyor.