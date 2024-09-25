Doğaya bırakılan kızıl geyik vatandaşlara kendini sevdirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğaya bırakılan kızıl geyik vatandaşlara kendini sevdirdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Eşeler Yaylası'na bırakılan kızıl geyik, Salda Gölü kenarındaki Salda Köyü'ne kadar inerek köy sakinlerinin ilgisini çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında, Burdur'da Salda Gölü çevresine 5 erkek ve 18 dişi kızıl geyik salındı. Bu geyiklerin Eşeler Yaylası'nda çiftleşip üreyerek bölgenin yaban hayatını zenginleştirmesi bekleniyordu.

Eşeler Yaylası'na bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda Köyü'ne kadar indi. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine, Salda Köyü muhtarı Osman İlhan, geyiğin bulunduğu yere giderek onu sevdi ve köy içinden ormanlık alana doğru yönlendirdi. Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan İlhan, "Çok akıllılar. Kızıl geyikler Salda Gölü'ne geldi" dedi. Muhtar İlhan, çocuklarıyla birlikte geyiği sevip fotoğraf çektikten sonra, geyiğin ormanlık alana doğru ilerlemesini sağladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, vahşi doğada yaşamaya uyumlu olan kızıl geyiklerin hem kendilerini korumaları hem de bölgedeki vatandaşların güvenliği için geyiklerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

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