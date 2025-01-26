Doğru hamle biz kez daha hayat kurtardı! Anbean kameraya yansıdı

Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özkan Aras ve arkadaşı yemek yediği esnada bir anda arkadaşının yüzünün rengini değiştiğini ve nefes alamadığını gördü. Aras, daha önce iş yerinde kendisine verilen ilk yardım manevrası ile nefessiz kalan arkadaşına yardımcı oldu. Kısa süre sonra nefes borusuna tıkanan yemek çıkan vatandaş kendisine geldi. Yaşanan anlar ise restorandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aras'ın arkadaşına manevra yapması ve kurtarması yer aldı.

Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı

"NEFES BORUSUNA TAKILAN YEMEĞİN KURTULMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIM"

Arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtaran Özkan Aras, "Öksürürken nefes borusunda yemek kaldığını anladım. Biz de iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eğitimleri her ay düzenli olarak alıyoruz. Bu konuda da bilinçliyim. Hemen arkadaşın durumunun o hale geldiğini anlayınca kalkıp, bize eğitimde gösterildiği gibi nefes borusuna takılan yemeğin kurtulmasını sağlamaya çalıştım. 3-4 hamle yaptım. Kalktım arkadaşı kenarı almaya çalışırken kendisine geldi. Nefes aldı kendisine geldi, ‘Bana ne oldu?' dedi. Şoktaydı. Hemen oturtturduk. Sakinleştirdik su içirdik sonra arkadaşı yolcu ettik. Bu röportajı da herkese örnek olsun diye kabul ettim. Herkesin her yerde ilk yardım eğitimi alması lazım. 7 yaşından 70 yaşına kadar insanlar hayat kurtarabilir. Dolayısı ile ben bu eğitimi alıp bu arkadaşın hayatını kurtardığım için çok mutluyum” dedi.

Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

"YEMEK YİYEN AĞABEYİN BOĞAZINDA YEMEK KALMIŞTI"

İşletmeci Mustafa Filik ise yaşananları anlatarak, “Ses gelince koştuk geldik. Yemek yiyen ağabeyin boğazında yemek kalmıştı. İçerideydik tam görmedik. Nefes alamıyordu. Özkan ağabeyin bilinçli hamlesi ile boğazında kalan yemek çıktı. Kendisine geldi” diye konuştu.