Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Osmaniye'de nefes borusuna boncuk kaçan özel öğrenciyi, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrası ile kurtardı.

Osmaniye'de nefes borusuna boncuk kaçan özel öğrenciyi, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrası ile kurtardı.

Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu'nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, ders arasında özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi..

Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Okul müdürünün Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl cezalı kadın yakalandı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı