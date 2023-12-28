Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünün anlamı nedir?

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Herkesin yolundan gitmeyen, farklı olan, kimsenin aklına gelmeyeni söyleyen ya da yapan kişileri kastetmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Doğru söylemek bazı kesimleri rahatsız edebilir. Doğruyu söylemeyenler bu kişileri aralarında barındırmak istemeyip dışlarlar.

Cümlede geçen 9 köyden kovmak olayı da yanlarında istememek anlamını taşımaktadır.

DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Dedikodu yapanları eleştirdim, onlara uymadım diye istemdiler beni. Ne demişler doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar...