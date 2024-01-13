Doğtaş’tan yeni koleksiyon

Kaynak: Haber Merkezi
Doğtaş’tan yeni koleksiyon
Mobilya markası Doğtaş’ın yeni koleksiyonu evlere şıklık katmaya devam ediyor. Sade tasarım anlayışıyla üretilen Bend koltuk takımı, kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor.

Global mobilya markası Doğtaş, son koleksiyonuyla evlere şıklık ve estetik katıyor. Markanın yeni Bend koltuk takımı, sade ve romantik tasarım anlayışını detaylarla birleştiriyor, kullanıcılara estetik deneyim sunuyor. Kollardaki düz kapitone detaylarıyla hareketlenen ürün, sade ve şık bir görünüm sunuyor. Bej ve yeşil tonlardaki kadife türevi yumuşak kumaş dokusu, geometrik desenli kırlentlerle tamamlanıyor. Koltuk takımı, yüksek oturum konforu sağlayarak kullanıcılara rahat bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda ihtiyaca göre tek kişilik yatak da oluyor.

TAKIM FARKLI PANEL GRUPLARIYLA KOMBİNLENEBİLİR

Metal bronz ve polimer ceviz ayak alternatifleri, takımın farklı panel grupları ile kombinlenmesini kolaylaştırıyor. Berjerde ise dikey kapitone işçilik detayı ile estetik bir dokunuş bulunuyor. İkili koltuktaki relax sırt mekanizması, tek kişilik yatak olabilme ve geniş oturum imkanı sunuyor. İkili ve üçlü koltukta bulunan ayak alternatifleri, kullanıcılara tasarım özgürlüğü sunuyor.

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