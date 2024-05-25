Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (DABB) Olağan Birlik Meclis Genel Kurul Toplantısı’nda oy çokluğu ile birlik başkanlığı görevine getirildi.

Birlik başkanı seçildiği için teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Tuncer, “Yerel yönetimleri güçlendirmek adına bu tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına beni layık görüp, onore ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ’’

Yerel yönetimleri güçlendirerek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Tuncer, şunları söyledi:

“Hep birlikte sorumluluk alarak, iş disiplinimizle katkı sağlayarak, vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Zorlu süreçten geçen ve buna rağmen hizmet etmekten ödün vermeyen belediyelerimiz var. Bu durum içerisinde dahi, var gücümüzle imkanlar oluşturup, daha iyi, daha verimli hizmetler verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Belediyeler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve en önemlisi de mevcut kaynakların doğru kullanılmasının sağlanması, hedeflerimizin başında gelmektedir. Belediyelerimiz arasında deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ayrıca iş birlikleri ile uluslararası belediyelerle çalışmalar ve bağlantılarla başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması adına, çalışmalarımız devam edecektir.

Hayata geçecek olan çalışmalar, verilecek olan hizmetler çok kıymetli ve bizler bu durumu daha da iyi yerlere taşıyacağız. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bugüne dek yapılan bütün çalışmalarımız devam ederek, Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seçilmiş olan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve hepimize hayırlı uğurlu olsun diyor, kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”