Doğu Akdeniz’de ’hafif zirai don’ uyarısı

Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz’de ’hafif zirai don’ uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de "hafif zirai don" uyarısında bulunarak tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Doğu Akdeniz'de "hafif zirai don" uyarısı yapılarak, bu geceden yarın sabaha kadar tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden yarın sabah saatlerine kadar Adana ve Mersin'in Kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te hafif zirai don beklendiği belirtildi.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı bu akşam saat 23.00'den yarın sabah 08.00'e kadar tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Son Haberler
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Çanakkale’de TIR ile otomobil çarpıştı
Çanakkale’de TIR ile otomobil çarpıştı
Timsahların iletişim sırları keşfedildi
Timsahların iletişim sırları keşfedildi
Dilan ve Engin Polat için karar çıktı! Azmettirme suçundan yargılanıyordu
Dilan ve Engin Polat için karar çıktı! Azmettirme suçundan yargılanıyordu