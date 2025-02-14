Doğu Akdeniz'de "hafif zirai don" uyarısı yapılarak, bu geceden yarın sabaha kadar tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden yarın sabah saatlerine kadar Adana ve Mersin'in Kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te hafif zirai don beklendiği belirtildi.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı bu akşam saat 23.00'den yarın sabah 08.00'e kadar tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.