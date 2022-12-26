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Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:03
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Doğu Akdeniz'e kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji bir bölgeyi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
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İHA

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü (bugün) rüzgarın, Mersin il genelinde, Adana’nın kuzeyi Tufanbeyli, Aladağ, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Pozantı ve Saimbeyli ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın batısında Türkoğlu, Afşin, Andırın, Onikişubat ve Göksun ilçelerinde, Osmaniye’nin kuzeyinde Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Ortaya çıkan bilgilere göre kuvvetli rüzgarın sağanak yağışa dönüşebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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