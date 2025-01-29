Doğu Anadolu Bölgesi dondu

Kaynak: İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığı dün gece eksi 30 derece oldu. Doğu'da son 10 yılın en şiddetli soğuk havası yaşanıyor.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisi altında bulunan Doğu Anadolu'da şiddetli soğuklar, kar yağışının ardından geldi. Soğuklar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Motorlu araçların büyük bölümü yollarda kaldı.

aw380121-01.jpg

Özellikle gece saatlerinde soğuk hava iyice şiddetini artırdı. Ağaçlar kırağı tutarken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların otomobilleri başta olmak birçok araç soğuk hava dolayısıyla çalışmadı. Çalışmayan araçlar genelde takviyeler ile veya çekiciler ile tamirhanelere getirildi.

aw380121-02.jpg

Son Haberler
Ördek avcısına ceza yağdı
Ördek avcısına ceza yağdı
Kocaeli'de sahte kıyafet baskını
Kocaeli'de sahte kıyafet baskını
TIR'ın kupası yandı
TIR'ın kupası yandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Mansur Yavaş, çalışanlarına dev zam yaptı! Bayram ikramiyesi 56 bin TL oldu
Mansur Yavaş, çalışanlarına dev zam yaptı! Bayram ikramiyesi 56 bin TL oldu