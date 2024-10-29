Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz buz kesti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz buz kesti

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 11,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Tomarza - 10,2

Sivas, İmranlı - 9,9

Ardahan, Göle - 9,8

Ağrı, Eleşkirt - 9,5

Erzincan, Refahiye - 8,2

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0

Nevşehir, Derinkuyu - 7,7

Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5

Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1

Malatya, Kuluncak - 6,8

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5

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