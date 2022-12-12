12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:18
Takip Et

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
+
Aa
-

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.

Bazı vatandaşlar araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars'ta aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini arttırıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, soğuk hava nedeniyle de bitkiler, ağaçlar kırağı kapladı.

Sarıkamış'ta da sarıçam ormanları karla beyaza büründü, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı dereler buzla kaplandı.

İlçe sakinlerinden Süleyman Koç, karın aralıklarla etkisini gösterdiğini belirterek, "Kış bu yıl geç geldi. Kar yağışı devam ediyor. İnşallah bereketli güzel bir sezon geçiririz." dedi.

ARDAHAN

Yüksek kesimlerinde yer yer sisin etkili olduğu Ardahan'da ise kısa süreli yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
1
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
2
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
3
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
5
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
7
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.