Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı

Malatya Söz'ün haberine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 2016 yılında FETÖ operasyonları çerçevesinde kayyum atanan süt çiftliği satıldı. Akçadağ İlçesinde bulunan ve 2016 yılında FETÖ operasyonları çerçevesinde kayyum atanan süt çiftliği, Ata-Sancak Holding tarafından satın alındı.

Uluslararası ticari girişimleri de bulunan firmanın kapasiteyi daha da artıracağı bin başlık süt sağım sistemini 3 bin başa çıkaracağı öğrenildi. Ari İşletme statüsü de bulunan çiftlik gübre atığından elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştiriyor.

224 MİLYON TL BEDELLE SATIŞA ÇIKTI

Malatya’da 2011 yılında bölgenin en büyük Büyükbaş süt çiftliği olarak kurulan Aksüt Tarım ve Hayvancılık firmasına 2016 yılında FETÖ operasyonları çerçevesinde el konularak kayyum atanmıştı.

Akçadağ ilçesinde ürettiği sütü Malatya Çiftliği markasıyla piyasaya süren firma yaklaşık 3 bin baş hayvan varlığıyla Doğu Anadolu’nun en büyük süt çiftliğiydi. Yaklaşık 6 buçuk yıl kayyum tarafından yönetilen firma ihale ile satışa çıkarıldı.

TMSF tarafından 11 Ekim’de 224 Milyon TL muhammen bedelle satışa sunulmuştu. Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi tarafından ihaleden Malatya’nın en büyük işletmesi devralındı.

Uluslararası ticari girişimleri de bulunan firmanın kapasiteyi daha da artıracağı bin başlık süt sağım sistemini 3 bin başa çıkaracağı öğrenildi. Ari İşletme statüsü de bulunan çiftlik gübre atığından elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştiriyordu.