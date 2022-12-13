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Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:43
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Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı. Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak. Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara’dan hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmekte.

Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20’de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.
Seferlerini 22 Mart 2023 tarihine kadar 86 kez gerçekleştirecek tren, 13 bin 760 yolcuyu ağırlayacak.

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