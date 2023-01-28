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Doğu Kudüs’e bir saldırı daha

Doğu Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:22
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Doğu Kudüs'e bir kez daha saldırı düzenlendi. 2 İsrailli yaralandı

Doğu Kudüs’e bir saldırı daha
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olay yerine takviye polis birlikleri gönderildiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan baba (45'li yaşlarda) ile ağır yaralı oğlunun (22) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

OLAYIN FAİLİNİN 13 YAŞINDA OLDUĞU İDDİASI

Açıklamada, yaralı olarak ele geçirilen olayın failin 13 yaşında Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki bir Filistinli olduğu öne sürüldü.

Saldırının gerçekleştirildiği silahın olay yerinde ele geçirildiği paylaşıldı. Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, İsrail vatandaşı değil ve "kalıcı oturum statüsünde" sayılıyor.

Öte yandan son 24 saatte gerçekleşen saldırıların ardından, İsrail polisinin Kudüs'te "olağanüstü olaylara anında tepki verilebilmesi için kalıcı güvenlik ekiplerinin bulunması" kararı aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın da Kudüs'teki farklı güvenlik birimlerine takviye yapılacağı iletildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 30 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

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