Doğu Perinçek: CHP yüzde 90 oy alsa da iktidar olamaz

Doğu Perinçek Flash Tv’de Parantez programının konuğu oldu. Perinçek burada yaptığı açıklamada, CHP’nin PKK ve FETÖ ile beraber olduğunu iddia etti.

“FETÖ VE PKK İLE BERABERLER”

Perinçek, “Kendi kendimizi kandırmayalım. Tamamen onlarla beraberler. Mecliste sıra kapaklarını dövüyorlar. Her konuda beraberler, onların belediyelerini koruyorlar, 1 Mayıs’ta beraber yan yana geliyorlar. Her konuda beraberler kendimizi aldatmayalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok kötü bir yere sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

“NE POLİS NE ORDU NE TÜRK MİLLETİ RAZI OLUR”

CHP’nin iktidar olamayacağını öne süren Perinçek, “İsterse yüzde 90 oy alsın. Ne iktidar olabilir ne muktedir olabilir. Bakın Ankara’yı ele geçirmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’nin Amerikan üssündeki uçakların tankların motorlarının çalışması ve Türkiye’yi işgal etmeleri lazım ki CHP iktidar olsun. Yoksa kimse Türkiye’de PKK’yı himaye edecek bir iktidarı kabul etmez. Halk da ordu da polis de millet de bu yetkiyi vermez. Diyelim bir kuvvet insanlar aldanır oy verir ama son tahlilde hiç kimse PKK’nın yandaşı olan, onunla ittifak halinde olan bir partiyi getirip Ankara’nın tepesine oturtmaz. Ne buna ordu razı olur ne polis razı olur. Ne Türk milleti razı olur ” dedi.