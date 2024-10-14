Doğu Perinçek iktidara ateş püskürdü: Bu adamı derhal görevden alın

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın İran’la ilgili sözleri tartışma yarattı. Uludağ Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan Sobacı, TRT’nin İran’ı rahatsız edecek yayınlara hazırlandığını bildirmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sobacı’nın görevden alınması için çağrı yaptı.

"İRAN’I RAHATSIZ ETMEK ZORUNDAYIZ"

Sobacı, 9 Ekim Perşembe günü Uludağ Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Türkiye’nin TRT’nin farklı dillerdeki yayınlarıyla küresel iddiasını yaydığını öne sürdü. Sobacı bu yılın sonunda TRT Farsça’yı açacaklarını ve bununla İran’ı rahatsız edeceklerini söyledi:

“Türkiye, uluslararası sistemin krizlerine neredeyse tek başına meydan okuyan devlettir. Bu krizleri uluslararası kamuoyuna duyurmaya gayret eden tek devlettir. O yüzden de daha fazla hedefe konmaktadır. Uluslararası kamuoyuna ise mesajlarımızı uluslararası kanallarımız ulaştırıyor. TRT World ve TRT Arabi başta olmak üzere. Bunların yanına TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Balkan, TRT Afrika, TRT Fransızca, TRT İspanyolca dijital haber platformlarını ekledik. Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor; İran'ı rahatsız etmek durumundayız. İran’ı rahatsız etmek zorundayız. 41 dil ve lehçede yaptığımız web ve radyo yayınlarını dış yayınları, daha kaliteli bir noktaya getirmek durumundayız.”

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAYI ANCAK ABD-İSRAİL YANDAŞLARI YAPABİLİR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, kurulacak olan TRT Farsça kanalı ile 'İran’ı rahatsız etmek zorundayız' diyerek önüne konulan görevi ilan ediyor." dedi.

Perinçek şunları kaydetti:

"TRT Genel Müdürünün yaptığı açıklamalar her şeyden önce devlet adabına sığmaz, devlet adamlığına yakışmaz. Böyle bir açıklamayı ancak ABD-İsrail yandaşları yapabilir. İran’ı rahatsız eden, ABD ve İsrail’i sevindirir. TRT Genel Müdürlüğü makamı, Türkiye’nin gerçek dostlarıyla arasını açma, ilişkilerini dinamitleme, komşulara rahatsızlık verme makamı değildir.

"İran’ı 'rahatsız etme zorunluluğu' ve görevi, Türkiyemizin hedef alındığı İkinci İsrail-Bağımsız Kürdistan planına hizmet eder. Bu açıklamalar, girilen yeni çizginin ifadesidir ve bir haftadır gündemde olan Türkiye himayesinde Kürdistan planının bir devamıdır. Kürdistan planına giren, İran düşmanı olur. İran dostluğu Türkiye için zaruridir ve bölgede ABD planlarına karşı İran’sız bir çözüm yoktur.

"TRT Genel Müdürlüğü makamı, Türkiye’nin gerçek dostlarıyla arasını açma, ilişkilerini dinamitleme, komşulara rahatsızlık verme makamı değildir. TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalıdır.

"Kurulacak olan TRT Farsça, ancak İran-Türkiye dostluğuna hizmet edebilir, Batı Asya’da ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı kardeş İran’la ortak bir yayın organımız olabilir."

SADETTİN TANTAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın İran’ı hedef alan sözlerini Türkiye’ye zarar verecek açıklamalar olarak değerlendiren Yurt Partisi lideri Sadettin Tantan şunları söyledi:

TRT genel müdürünün Farsça kanal üzerinden İran’a “rahatsız verecek” yayınlar yapılacağını kameralar önünde ifade etmesi AKP iktidarının dış politikada tehlikeli bir oyuna düştüğünü ortaya koymuştur. Türkiye ile İran, Kasr-ı Şirin’den beri sınırını belirlemiş, bölgenin huzur ve barışı için kritik iki ülkedir. İran’ın dağılması veya istikrarsızlaşması Türkiye’ye zarar verir. Bu gerçeği bile bile İran üzerinden Türkiye’nin bir tuzağa düşmesi gafletle de izah edilemez.