AK Partili belediyeden Doğu Perinçek'e mehteranlı karşılama

Bursa il kurultayı için şehre gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve MYK üyesi Şule Perinçek, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımıyla karşılandı.
Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Doğu Perinçek “Bursa’da bizleri Büyükşehir Belediyemizin Mehteran Bölüğü ile partililerimiz karşıladı” diye yazdı.
Perinçek son dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destekle sık sık gündeme geliyordu. Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları son dönemde sıkça gündeme gelmişti.
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