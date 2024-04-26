Doğu Perinçek’in danışmanı tutuklandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur evine hacze gelen avukatlar ile icra memurunu dövdürdü.

Adanur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adanur ayrıca, Bursaspor'un eski başkanı.

NEDEN TUTUKLANDI?

Bursa’da yaşayan Adanur’a ödenmeyen borçlar nedeniyle haciz geldi. Adanur, Bursa Barosu'na bağlı avukatlar ile bir icra memuruyla telefonla tartışıp, tehdit ve hakaret etti.

İddialara göre Adanur’un talimat vererek evine gelen haciz memuru ve avuklarını dövdürttü.

Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memuru Adanur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ve avukat ve memurları dövdürttüğü Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz tutuklandı. Kaçan 2 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bursa Barosu ise açıklama yaparak saldırıyı kınadığını söyledi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Öte yandan Adanur “Nitelikli dolandırıcılık suçundan” da yargılanıyor. Adanur, yaklaşık 10 suçtan hüküm giyiyor.

Doğu Perinçek ise "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.