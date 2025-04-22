Doğu Timor’da TÜFE rekor kırdı

Doğu Timor’da enflasyon, Mart 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 0.8 artarak son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, ülkenin son dört aydır devam eden düşüş eğilimini sonlandırdı. Enflasyondaki yükselişte özellikle sağlık hizmetleri fiyatlarındaki yüzde 3’lük artış etkili oldu. Bu oran, Şubat ayında yüzde 2.3 olarak kaydedilmişti.

Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde fiyatlar yüzde 1.3 oranında artarken, Şubat ayında bu oran yalnızca yüzde 0.1 idi. Barınma giderleri de dikkat çeken bir başka kalem oldu. Şubat ayında yüzde 0.6 düşen barınma fiyatları, Mart ayında yüzde 0.7 artış gösterdi. Ayrıca alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 0.1’lik bir artış yaşanırken, önceki ay bu kalemde yüzde 1.7’lik bir düşüş vardı.

Ev eşyaları ve ev bakım ürünleri grubunda da fiyatlar yükselişe geçerek yüzde 0.5 oranında arttı. Şubat ayında bu kalemde herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmamıştı.

Aylık bazda bakıldığında ise Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. Şubat ayındaki artış yalnızca yüzde 0.1 düzeyindeydi. Enflasyondaki bu yukarı yönlü hareket, ülkede temel tüketim kalemlerindeki fiyat baskısının artmakta olduğunu gösteriyor.