Doğu Türkistan’da anne olmak!

Uygur Hareketi dünyadaki tüm annelerin anneler gününü en içtenlikle kutlar! Aynı zamanda, Çin hükümeti tarafından devam eden soykırım Doğu Türkistan’da Uygur kadın ve çocuklarının karşılaştığı mücadelelere dikkat çekmek istiyoruz.

Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı’nda (VOC) kıdemli bir araştırmacı olan Dr. Adrian Zenz’in raporları, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırma ve kürtaja maruz kaldığını ve bazı bölgelerde Uygur doğum oranında şaşırtıcı bir düşüşe yol açtığını ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Çin Büyükelçiliği bile bu vahşetleri kutladı ve soykırım eylemlerinin Uygur kadınlarının “artık bebek yapma makineleri” olmamasını sağladığını gururla duyurdu. Dr. Gülşen Abbas ve Dr. Rahile Dawut gibi milyonlarca Uygur anne, Çin’in toplama kamplarında çürümeye devam ediyor ve akla hayale gelmeyecek vahşetlere katlanıyor. Uygur kadınları işkence, tecavüz ve psikolojik tacize maruz kalırken, kampların dışındakiler köle emeği için kaçırılıyor. Bu insanlık dışı eylemler, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) insan haklarını ve uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığını vurgulamaktadır.

Dahası, ÇKP’nin önlemleri, tahminen bir milyon çocuğun ebeveynlerinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştır ve daha sonra devlet tarafından işletilen yetimhanelere gönderilmiştir. Kültürlerini ve dinlerini yaşamaları izin verilmek yerine, bu çocuklar ve kadınları ÇKP’nin sadık destekçileri olmaya teşvik etmeyi amaçlayan sert disiplin ve propagandaya maruz kalmaktadır. Endoktrinasyon ve militarizasyonun şok edici boyutu, beş yaşından küçük çocukların Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na katılma arzularını ifade ederken, hatta ÇKP için kendilerini feda etmeye istekli olduklarını ilan ederken nasıl filme alındığına ışık tutan Bitter Winter’ın yakın tarihli bir makalesinde detaylandırılmıştır.

“ÇKP, Doğu Türkistan’daki kadınları ve çocukları hedef almaktadır çünkü onlar Uygur toplumunun geleceğidir. Uygur kadınları annelik ve çocuk yetiştirme gibi temel haklarından mahrum bırakılıyor. Onlar için, Anneler Günü bir kutlama nedeni değil, ÇKP altında karşılaştıkları devam eden baskının bir hatırlatıcısı ve öldürülen ya da onlardan ayrılan çocukları için muazzam bir acı kaynağıdır. Bu, kız kardeşim Gülşen Abbas’ın ÇKP’nin acımasız baskısı nedeniyle ailesinden uzakta, Çin’in toplama kamplarında geçirdiği dördüncü Anneler Günü” diyor Uygur hareketi başkanı Rushan Abbas. Abbas, hiç olmasa “Anneler gününde, Uygur kadınlarıyla dayanışma içinde olmalı ve uluslararası kadın hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler’in Uygur ailelerini yeniden bir araya getirmek ve Uygur kadınlarının karşılaştığı zulümlere son vermek için derhal harekete geçmesini talep etmeliyiz” dedi.

Her gün, özellikle de Anneler Günü’nde, 2017’de Çin’deki üst düzey bir dini yetkili tarafından tanımlandığı gibi, Çin’in “soylarını kırma, köklerini kırma, bağlantılarını koparma ve kökenlerini kırma” kampanyası kapsamında acı çeken Uygur kadın ve çocuklarının kötü durumlarını hatırlamalıyız. Doğu Türkistan’ın içinde ve dışında parçalanmış aileleri görmezden gelemeyiz. Seslerinin duyulmasını ve yükseltilmesini sağlamamız şarttır.

Uygur Hareketi, uluslararası toplumu, bu Anneler Günü’nde ÇKP’nin acımasız insan hakları ihlalleri altında Uygurların acılarını tanımaya ve haklarını savunmak için somut adımlar atmaya çağırıyor. Uygur Hareketi ayrıca, 85. oturumlarında 12 Mayıs’ta Cenevre’de başlayan Çin’in insan hakları sicilini gözden geçiren BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’ni (CEDAW), Çin hükümetine Uygur kadınlarına yönelik vahşetini sona erdirmesi için daha fazla baskı yapmaya çağırıyor.”