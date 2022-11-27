Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Doğu Türkistan'a uygulanan skandal politikalar devam ediyor. Doğu Türkistan'da pandemi bahanesiyle yol çıkışları, site kapıları, apartmanların kapıları hatta kat merdivenleri komple kapatılarak insanlar hastalık ve açlığa terk edildi.

Kapatılan apartmanlardan birinde yangın çıktığı ve itfaiyenin 3 saat sonra geldiği öğrenildi. Yolların kapalı olmasından dolayı itfaiyenin yangına müdahale edilememesi sonrası apartmanda 30 Doğu Türkistan'lı hayatını kaybetti.

YANGIN SONRASI İSTANBUL'DA PROTESTO

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Urumçi kentinde bulunan 30 katlı bir binanın 15'inci katında 24 Kasım Perşembe günü yangın çıktı. 21'inci kata kadar sıçrayan yangında 6 ev yanarken, 30 kişi hayatını kaybetti. Çinli yetkililerin, Uygur Türklerinin yaşadığı binada çıkan yangına müdahale etmediğini iddia eden Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri Tarabya'daki Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı. Pankart ve dövizler açan yaklaşık 500 kişilik grup, sloganlar atıp Çin'i protesto etti. Saat 14:00'da başlayan ve 1 saat süren eylem basın açıklamasının ardından son buldu.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz.

Öte yandan Türkiye, yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi