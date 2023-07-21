Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kısa süreli ve şiddetli sağanak, Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallelerinde 6 evin su altında kalmasına neden oldu.

KAYNAK: DHA
Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Sel suları nedeniyle ev ve eşyalar zarar gören vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı. AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sel Felaketi ve Etkilenen Mahalleler

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kısa süreli sağanak, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Ahmed-i Hani Mahallesi'nde 3, Sarıgül Mahallesi'nde 2 ve Abdigör Mahallesi'nde 1 vatandaşın evi ve eşyaları sel sularıyla zarar gördü. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba harcadı.

Kızılay ve AFAD Yardım Çalışmaları

Evleri ve eşyaları su altında kalan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, sel sonrası zarar gören vatandaşlar için hazırlanan yemeklerin dağıtıldığını ve sıcak yemek yardımlarının süreceğini belirtti.

Öte yandan, AFAD da ilçede meydana gelen sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespitiyle birlikte, felaketin boyutu ve etkilenen bölgelerin belirlenerek daha kapsamlı yardım çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Öne Çıkanlar
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı Güncel
Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ‘Yeni bir savaş ihtimali yüksek’ Dünya
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ‘Yeni bir savaş ihtimali yüksek’
Ceyda Düvenci annesine dair 'iyi ki'lerini sıraladı Magazin
Ceyda Düvenci annesine dair 'iyi ki'lerini sıraladı
Beşiktaş F.Bahçe'nin kalecisini transfer etti Spor
Beşiktaş F.Bahçe'nin kalecisini transfer etti
Beşiktaş Amartey'i sosyal medyadan duyurdu Spor
Beşiktaş Amartey'i sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş Jean Onana'yı duyurdu Spor
Beşiktaş Jean Onana'yı duyurdu