Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Sel suları nedeniyle ev ve eşyalar zarar gören vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı. AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sel Felaketi ve Etkilenen Mahalleler

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kısa süreli sağanak, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Ahmed-i Hani Mahallesi'nde 3, Sarıgül Mahallesi'nde 2 ve Abdigör Mahallesi'nde 1 vatandaşın evi ve eşyaları sel sularıyla zarar gördü. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba harcadı.

Kızılay ve AFAD Yardım Çalışmaları

Evleri ve eşyaları su altında kalan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, sel sonrası zarar gören vatandaşlar için hazırlanan yemeklerin dağıtıldığını ve sıcak yemek yardımlarının süreceğini belirtti.

Öte yandan, AFAD da ilçede meydana gelen sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespitiyle birlikte, felaketin boyutu ve etkilenen bölgelerin belirlenerek daha kapsamlı yardım çalışmalarının yapılması planlanıyor.