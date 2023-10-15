Doğum günü kana bulandı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da otomobil kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Doğum günü kana bulandı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü Adem Duran’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay’ın doğum gününü kutlamak için buluştukları eğlenceden döndüğü öğrenildi.

aw053179-06.jpg

aw053179-05.jpg

aw053179-04.jpg

aw053179-03.jpg

aw053179-02.jpg

aw053179-01.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak Gündem
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı Dünya
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir?
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’ Dünya
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak Sağlık
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında Gündem
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında
Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı Spor
Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı