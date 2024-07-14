Doğum günü partisine silahlı saldırı. 4 ölü

Fransa'da bir doğum günü partisi trajik bir olayla sonuçlandı.

Espinasse-Vozelle köyünde, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde dün gece, 50'li yaşlarında bir kişi, 20 yaşındaki genç birinin doğum günü partisinde ateş açtı.

Doğum günü partisi olan genç ve babasının yanı sıra bir misafir hayatını kaybetti. Saldırgan, olay yerindeki evden bir patika yoldan geçerek saldırı düzenlediği öğrenilen kişi olarak tanımlandı ve daha sonra intihar etti. Saldırı sırasında 4 kişi yaralandı.

Polis, saldırganın evin önündeki araçlara da ateş ettiğini belirtti.

Saldırganın önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını bildirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.