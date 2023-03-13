Adriana Lima yeni pozlarını 'Geri döndü' notu ile paylaştı. Doğum kilolarıyla gündemdeydi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima kısa süre önce anne oldu. Ünlü modelin doğum kiloları ve değişimi çok konuşuldu.

Adriana Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafları "Adriana geri döndü!" dedirtti. Lima, Gaurav Gupta elbisesi içinde adeta parlıyordu.

Seksi pozlarını paylaşan model "Anne duygusallığını değiştiriyorum ve transisyonel vücudumu kucaklıyorum" diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

İddialı pozlarını üst üste paylaşan Lima kendisi için "Geri döndü" yazdı. Eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden iki kızı olan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile beraberliğinden olan oğlunu ksıa süre önce kucağına almıştı.