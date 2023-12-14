Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk

Tıp tarihi her geçen gün yeni başarılara imza atarken, bu kez de doğum kontrol hapları üzerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere’de geliştirilen doğum kontrol hapları tarihe geçti. Buna göre, bir grup İngiliz erkek hormonsuz şekilde üretilen doğum kontrol hapını kullanan ilk kişiler oldular.

Yapılan açıklamalara göre, erkekler için üretilen doğum kontrol hapları herhangi bir hormon içermezken, A vitaminine erişimi engelleyen spermlerin üretimini engelliyor.

Denemeler başarılı olduğu takdirde, günlük hapın doğum kontrolü sorumluluğunun cinsiyetler arasında adil bir şekilde paylaşılmasının önünü açabileceği yorumları yapılıyor.

Erkek doğum kontrolünün önceki versiyonları sperm üretimini durdurmak amacıyla testosteronu baskılamaya yönelik çalışmalar içeriyordu. Ancak bu bazı komplikasyonlara sebep olmuştu. Bu eski çalışmalarda, A vitamininden mahrum bırakılan hayvan deneklerde kısırlık görüldüğü için başarı elde edilememişti.

Üreticiler yeni yöntemin prezervatiften daha etkili olabileceğini iddia ediyor.

San Francisco merkezli üreticisi YourChoice Therapeutics'in uzmanlarına göre, klinik öncesi çalışmalar YCT-529'un "hiçbir yan etki olmaksızın %99 etkili ve %100 geri döndürülebilir" olduğunu ortaya çıkardı.

Hormon içermeyen bu ilaç, 16 İngiliz erkek tarafından test ediliyor ve ilk deneme aşaması Nottingham merkezli ilaç geliştirme şirketi Quotient Sciences tarafından yürütülüyor.

DOĞUM KONTROL HAPI NEDİR?

Sıklıkla adından bahsettiren "Doğum kontrol nedir?" sorusu pek çok kadının kafasını karıştırıyor olabilir. Doğum kontrolün birden fazla yöntemi bulunur. Bunlardan birisi de doğum kontrol hapı kullanımıdır. Günümüzde doğum kontrol hapı gebeliği önlemek veya adet döngüsünü düzenlemek için kullanılır. Özellikle korunmasız cinsel ilişkide hamileliği yüksek oranda engellese de tam olarak bir korunma yöntemi olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Doğum kontrol haplarının bazıları içerisinde hem östrojen hem de progesteron hormonu barındırır. Bazılarında ise yalnızca progesteron hormonu bulunur. Kadın doğum uzmanları, kullanım amacına göre bu hapları hastalarına tavsiye eder. Haplar içerisinde bulunan hormonlar kadın vücudunun ürettiği östrojen ve progesteron hormonunu taklit eder.