Doğum kontrol hapları hakkında doğru bilinen yanlışlar var

Ünlü jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, doğum kontrol haplarının aşırı tüylenme ve sivilce oluşumuna iyi geldiğini söyledi.

Fatma Demirkaya KAYNAK: İHA
Doğum kontrol hapları hakkında doğru bilinen yanlışlar var

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, doğum kontrol hapları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aile planlamasında büyük bir role sahip olan doğum kontrol haplarının oldukça yaygın olarak kullanıldığını belirten Op. Dr. Şen, doğum kontrol haplarının kişinin fizyolojisinde farklılık oluşturarak gebeliğin meydana gelmesini önlediğini kaydetti. Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, ''İçerdikleri hormonlar, yumurtlamayı durdurur ve aynı zamanda rahim ağzı salgısı ismiyle de anılan servikal mukusun yoğunluğunu arttırır. Böylece erkek üreme hücresinin rahim içine ilerlemesini engeller. Düzenli kullanımda kişi üzerindeki etkinliğin artışında da önem arz ediyor. Doğum kontrol hapları diğer ilaçlarla kullanıldığı zaman tıpkı bütün hepsinde olduğu gibi etkinliğinde azalma olur. Bu durum ise istenmeyen gebeliklerin yaşanmasında artışa neden olabilir. Eğer düzenli olarak başka ilaçlarda kullanan kişiler varsa mutlaka bu konuda bir uzmanın yardımına başvurmalıdırlar. Doğum kontrol haplarının kullanımına vücudu dinlendirmek amacıyla ara verilmesi ise doğru bir yaklaşım çeşidi değildir. Gebeliğin istenmediği süreç boyunca kullanılmalı ve yirmi bir tabletten oluşan bu haplar yine 21 veya 28 gün boyunca ilaç içeriğine göre doktor kontrolünde düzenli olarak alınmalıdır'' dedi.

''DOĞUM KONTROL HAPLARI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VAR''

Doğum kontrol hapları ile ilgili bilinen çok fazla yanlışın olduğunu aktaran Op. Dr. Şen, ''Sıkça tercih edilmesine rağmen bu haplar için kısırlığa neden olduğuna dair yıllardır süregelen ve toplumda hala yerini koruyan bir inanış bulunmaktadır. Fakat bu, bilinenin aksine doğru değildir. Bu haplar kısırlığa yol açmamaktadır. Kullanımlarının sona ermesinden sonraki bir ya da iki aylık süre içerisinde adet düzeni eskiye döner ve kişi yeniden doğal yollarla hamilelik planlayabilir. Doğum kontrol hapları aynı zamanda ağrılı adet dönemlerinin önlenmesinde etkili olmakta, polikistik over rahatsızlığının tedavisinde, hormonlara bağlı aşırı tüylenme veya sivilce problemlerinde kullanım alanları vardır. Bu hapların dezavantajları ise kullanımına başlandıktan sonraki ilk birkaç ay lekelenmelere, mide bulantısına neden olması ve pıhtı oluşumu riskini attırmasıdır. Ayrıca doğum kontrol haplarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bir koruma sağlamadığı da unutmamalıdır'' diye konuştu.

İHA

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