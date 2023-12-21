Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre; Asya Vasküler Cerrahi Derneği, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Asya Venöz Forumu ve Türk Fleboloji Derneği Kongresi'nde, derin toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması ve bunun yol açtığı sağlık sorunları tartışıldı.

Derin ven trombozu (DVT) adı verilen bu rahatsızlık, özellikle kadınlarda, doğum kontrol hapı veya tüp bebek tedavisi gibi hormonal değişikliklere bağlı olarak artabildiği bildirildi.

Kongrede konuşan Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Taner Kurdal, kanın içinde pıhtılaşmayı ve çözülmeyi sağlayan iki sistemin denge halinde çalıştığını, ancak bazı ilaçların bu dengenin bozulmasına neden olduğunu söyledi.

Kurdal, “Bazı çalışmalara göre DVT'ye bağlı komplikasyonlar, ülkemizde gebe ölümlerine yol açan faktörler arasında 3'üncü sırada geliyor” dedi.

DVT, vücuttaki derin damarlarda kan akışının engellenmesi ve pıhtılaşma problemi olduğu biliniyor.

Bu durum genellikle bacaklarda görülür, ancak kollar veya nadir durumlarda vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilir.

DVT, bacaklarda ağrı, şişme, morarma, sıcaklık, damar görünümü gibi belirtilere yol açabilir veya bazen hiç belirti vermeyebilir. Uzun süre hareketsiz kalmak, yaralanma, enfeksiyon, obezite, kanser ve genetik yatkınlık gibi faktörler DVT riskini artırabilir. DVT, ilerlediğinde, pıhtının koparak akciğer damarına ulaşması ve akciğer embolisi adı verilen hayati tehlike oluşturan bir duruma neden olabilir.

DVT'nin erken teşhis ve tedavisi, semptomların ilerlemesini önleyebilir ve daha ciddi komplikasyonların önüne geçebilir. DVT tedavisinde, kan sulandırıcı ilaçlar, anjiyoplasti, stent veya bypass ameliyatı gibi yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, koruyucu olarak varis çorabı giymek, bacakları hareket ettirmek, bacak bacak üstüne atmamak, sağlıklı bir kiloda olmak gibi önlemler alınabilir.

DVT, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen ciddi bir sağlık problemidir ve dikkat edilmesi gerekmektedir.