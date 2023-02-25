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Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü

Doğunun en soğuk şehri olarak nam salan Kars eksi 22’yi gördü. Soğuk havanın etkili olduğu ilde adeta her yer buz tuttu. Vatandaşlar ise “Baharın gelmesini beklerken, kışın en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz” diyerek havanın ne kadar soğuk olduğuna dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:17
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Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü

Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
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İHA'nın haberine göre, Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 22’yi gösterdiği Kars’ta soğuktan işyerlerinin kilitleri ve pencereleri dondu, soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve kilim örttü.

CAMLAR BUZLA KAPLANDI

Soğuktan Kars’ta bir işyerinin camlarında buz kitlesi oluştu. İşyeri çalışanı buz tutan cam ve çerçeveleri adeta kazıyarak buzlarını temizledi. İşyerinin donan kapı kilidi ve camlarını havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

kars’ta soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Evet Kars’ta baharın gelmesini beklerken, sabaha eksi 22 derece soğuk ile uyandık. Kars donuyor adeta, kışın en zemheri, en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz Kars’ta” dedi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Soğuk havadan dolayı il merkezinden geçen Kars Çayı’ndan çıkan buğular ise kameralara yansıdı. Kars’ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Bahar bekleyen ilde adeta her taraf dondu. Soğuktan cadde ve sokaklar ise boş kaldı.

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