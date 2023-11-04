Doğuş’tan fotoğraflı yanıt. Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilmişti

Show TV'de 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına çıkan Esra isimli bir kadın, şarkıcı Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını iddia etti. Doğuş, ailesiyle birlikte poz vererek iddialara yanıt verdi.

Doğuş’tan fotoğraflı yanıt. Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilmişti

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını iddia etti.

yasak-ask-yasayip-imam-nikahi-kiydigi-iddia-16500697-7972-m.jpg

Günlerdir hakkındaki yasak aşk iddiasına sessiz kalan ve eşiyle boşanacağı konuşulan Doğuş, ailesiyle poz vererek adeta söylentilere son noktayı koydu.

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492470-7347-m.jpg

"DOĞUŞ'LA İMAM NİKAHI KIYDIK"

Yıllardır tanıdığı Doğuş'la 2020'de karşılaştıklarını ve ilişki yaşamaya başladıklarını iddia eden Esra Hanım, "Doğuş evliliği için 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana 'karıcığım' derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık" dedi.

gfbf.jpg

DOĞUŞ'TAN AİLE POZU

Karısıyla boşanacağı yönünde haberler çıkan ve Esra Hanım'ın iddialarına sessiz kalan Doğuş, Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Sizi seviyorum ailem" notunu yazdı..

İlgili Haberler
Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı. Ortalığı karıştıracak iddia
Şarkıcı Doğuş ve ailesinden üzücü haber
Şarkıcı Doğuş'a ikinci şok! DNA test sonucu negatif çıkmıştı
Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu
Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi Gündem
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını Gündem
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Gündem
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi Gündem
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu Dünya
İsrail Hamas'ın Türkiye ve Katar'da yaşayan liderinin Gazze'deki evini vurdu
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gündem
Polat çifti tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler? Gündem
Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?