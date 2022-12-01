Pele ve Maradona ile selfie

Futbolseverler Katar'da bu iki futbol ikonunun gerçek boyutlu heykelleriyle özçekim poz verebiliyor.
Bir futbol aşığının rüyası gibi görünen şey, aslında Doha'nın Msheireb Downtown bölgesinin kalbinde Güney Amerika futbolu üzerine interaktif bir sergi. Güney Amerika'nın zengin futbol tarihini taraftarlara tattırmak için düzenlendi
Sergi, yerel turizm yetkilileri tarafından Güney Amerika Futbol Federasyonu ile işbirliğiyle , dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ilham veriyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.