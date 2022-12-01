Pele ve Maradona ile selfie

Futbolseverler Katar'da bu iki futbol ikonunun gerçek boyutlu heykelleriyle özçekim poz verebiliyor.

Bir futbol aşığının rüyası gibi görünen şey, aslında Doha'nın Msheireb Downtown bölgesinin kalbinde Güney Amerika futbolu üzerine interaktif bir sergi. Güney Amerika'nın zengin futbol tarihini taraftarlara tattırmak için düzenlendi

Sergi, yerel turizm yetkilileri tarafından Güney Amerika Futbol Federasyonu ile işbirliğiyle , dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ilham veriyor.