Doktor kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi bekledi. Acilde damar yolu açtırmış

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli'de acil serviste damar yolu açtıran Pamukkale Üniversitesi'nde görevli doktor, kendisi 2 saat içinde öldürecek dozda ilaç enjekte ettikten sonra aracına binerek Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne gitti. Doktor aracının içinde son nefesini verdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Serhat Aras'tan haber alamayan M.B.Ş. arkadaşından haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. M.B.Ş. arama çalışmasının hemen başlatılması için Serhat Aras'ın 6-7 ay evvel intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü de belirtti.

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Polis ekipleri kayıp başvurusu üzerine arama çalışmalarına hemen başladı. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı 34 BCE 025 plakalı aracın Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipleri Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu.

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Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Dr. Serhat Aras'ın Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırmada; Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı.

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Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi.

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